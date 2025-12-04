Трамп: если бы Украина согласилась на мир раньше, она получила бы более выгодные условия

Президент США Дональд Трамп прокомментировал прошедшие 2 декабря в Кремле переговоры его представителей Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным по украинской тематике.

По словам американского лидера, переговоры были очень хорошими, и у Виткоффа с Кушнером создалось впечатление, что Путин заинтересован в прекращении войны. "Я думаю, он хотел бы вернуться к нормальной жизни. Я думаю, он хотел бы торговать с США, честно говоря. Вместо того чтобы терять каждую неделю тысячи солдат", – сказал он.

Президент воздержался от прогнозов. "Как все будет развиваться дальше - не могу вам сказать. Для танго нужны двое", – сказал он, добавив, что, по его мнению, Украине следовало бы согласиться на его предложение в начале года и получить более выгодные условия.

Напомним, что 3 декабря Виткофф и Кушнер должны были встретиться с президентом Украины Зеленским. Однако это встреча была отменена. 4 декабря они проведут переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.