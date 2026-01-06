Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 53 из 61 БПЛА, погибший в Киеве. РФ: сбиты 129 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 6 января 2026 года российские военные выпустили по Украине 61 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 53 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания восьми ударных БПЛА в шести локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 6 января на территории Российской Федерации были перехвачены 129 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Белгородской, Ярославской, Новгородской, Смоленской, Курской, Пензенской, Тверской, Астраханской, Ростовской, Калужской, Орловской, Воронежской, Ленинградской, Костромской, Тульской, Тамбовской, Рязанской областей, над Московским регионом, над территорией Республики Башкортостан, над территорией Республики Татарстан, над Крымом. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.