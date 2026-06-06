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СБУ утверждает, что украинские дроны атаковали Кронштадтскую военно-морскую базу

Война в Украине
Война в России
время публикации: 06 июня 2026 г., 15:31 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 16:12
СБУ утверждает, что украинские дроны атаковали Кронштадтскую военно-морскую базу
AP

В Службе безопасности Украины рассказали, что украинские дроны атаковали 15-й арсенал ВМФ России в Ленинградской области, Кронштадтскую военно-морскую базу и нефтебазу "Усть-Лабинск" в Краснодарском крае.

В СБУ утверждают, что на складах 15-го арсенала ВМФ России после атаки "наблюдаются пожар и вторичная детонация". Также зафиксировано возгорание в районе Кронштадтской военно-морской базы и Кронштадтского морского завода, говорится в сообщении украинской спецслужбы.

"Такого рода спецоперации ослабляют Балтийский флот противника. Пораженные объекты используются для хранения боеприпасов, ремонта и боевой деятельности кораблей", – говорится в сообщении СБУ.

Российские власти атаку на Кронштадт не подтверждали и не комментировали.

Мир
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