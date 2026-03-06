Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1472-й день войны

Минобороны РФ 6 марта 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, железнодорожные составы с вооружением и военной техникой, склады боеприпасов, места производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Нескучное, Круглое Харьковской области и Бобылевка Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1500 военнослужащих, девять танков и боевых бронированных машин, 124 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, 56 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Запад" освободили населенные пункты Дробышево и Яровая, а 5 марта установили контроль над населенным пунктом Сосновое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 1280 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 139 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 23 склада боеприпасов. В результате активных наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Резниковка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1035 военнослужащих, два танка, 27 боевых бронированных машин, в том числе шесть западного производства. Уничтожены 102 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 41 склад боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии. Всего на данном направлении противник потерял свыше 2425 военнослужащих, пять танков, 52 боевые бронированные машины, 83 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, восемь складов боеприпасов и горючего. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали развивать наступление и решительными действиями освободили населенный пункт Горькое Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 2185 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и семь артиллерийских орудий. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств. В результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Веселянка Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 375 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 87 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной борьбы, 20 складов боеприпасов и материальных средств. В течение прошедшей недели ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены семь реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и три боевые машины реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства. Средствами противовоздушной обороны сбиты 62 управляемые авиационные бомбы, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун", крылатая ракета большой дальности "Фламинго" и 2154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров ВСУ".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 119960 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28060 танков и других боевых бронированных машин, 1681 боевая машина реактивных систем залпового огня, 33654 орудия полевой артиллерии и миномета, 55999 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 201100 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих.

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).