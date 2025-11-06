Президент Мексики подверглась сексуальным домогательствам на улице. Она подала иск

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подала иск против мужчины, который подошел к ней на улице, обнял и дотронулся до ее груди. Инцидент произошел 4 ноября рядом с президентским дворцом, когда глава государства направлялась на общественное мероприятие.

Инцидент был снят на мобильный телефон, запись широко разошлась в социальных сетях. На ней можно увидеть, как президент остановилась, чтобы поговорить со своими сторонниками. К ней сзади приближается мужчина, целует ее в шею и протягивает руки к груди.

Шейнбаум быстро отодвигается, она выглядит пережившей потрясение. На помощь ей приходит один из сопровождающих. Мужчину задерживают. Как установила полиция, это 33-летний Уриэль Ривера. Проверяются подозрения, что он домогался и других женщин.

"Если я не подам жалобу, то что будет с другими мексиканскими женщинами? Если так можно поступить с президентом? Я уже имела с этим дело, когда была студенткой. Мексиканским женщинам постоянно приходится сталкиваться с подобным", – заявила глава государства.

Как отмечают феминистские организации, нападение на президента стало еще одним свидетельством процветающей в Мексике культуры мачизма. В стране нередки убийства женщин на гендерной почве, подавляющее большинство которых остается нераскрытыми.