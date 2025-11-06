В Париже разыгрывают в лотерею право быть похороненным на кладбищах Пер-Лашез, Монмартр и Монпарнас

Мэрия Парижа объявила необычную лотерею. Призами в ней являются не деньги или товары, а право быть похороненным на одном из трех знаменитых некрополей: Пер-Лашез, Монмартр и Монпарнас – по соседству со знаменитостями.

Цель плана – восстановить пришедшие в запустение захоронения. Мэрия объяснила, что места на этих кладбищах практически закончились еще в начале Двадцатого века, а действующее законодательство препятствует демонтажу заброшенных могил.

Теперь же победители лотереи смогут восстановить приобрести одну из тридцати таких гробниц за 4000 евро, не считая расходов на реставрацию. Это дает право быть захороненным на кладбище. 10-летняя аренда места обойдется в 976 евро. Чтобы обрести вечный покой, придется заплатить 17668 евро.

10 мест для погребения находятся на кладбище Пер-Лашез, где покоятся писатель Оскар Уайлд, певица Эдит Пиаф, солист группы The Doors Джим Моррисон. 10 – на кладбище Монпарнас. Здесь похоронены писатели Жан-Поль-Сартр, Симона де Бовуар, Ги де Мопассан. Еще десять участков – на кладбище Монмартр, рядом с могилами Стендаля, Эдгара Дега, танцовщика Вацлава Нижинского.

Лотерея открылась несколько дней назад и продлится до 31 декабря. Взнос составляет 125 евро.