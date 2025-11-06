Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 108 из 135 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 75 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 6 ноября 2025 года российские военные выпустили по Украине 135 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 108 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 27 ударных БПЛА в 13 локациях. Причинен значительный ущерб в Днепропетровской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 6 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 75 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Белгородской, Орловской, Московской, Курской, Липецкой, Тамбовской областей и Крыма. Вводились ограничения на работу аэропортов. Известно, об ударах по Волгоградскому нефтеперабатывающему заводу, по электростанции в Волгоречкнске Костромской области, а также по целям в Крыму (судя по всему, были атакованы нефтебазы). Сведения о причиненном ущербе уточняются.