Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 83 из 116 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 251 беспилотник

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 6 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине 116 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 83 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 30 ударных БПЛА в семи локациях. Причинен ущерб. В Харькове не менее четырех пострадавших.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 6 октября был перехвачен 251 украинский БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Крыма, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Нижегородской, Брянской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской, Орловской, Липецкой областей, над Московским регионом, над территорией Краснодарского края, над акваторией Черного моря, над акваторией Азовского моря. Вводились ограничения на работу аэропортов. Поступали сообщения о взрывах на нефтебазе в Феодосии и в районе завода имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области РФ. Сведения о причиненном ущербе уточняются.