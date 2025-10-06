В Индонезии обнаружены тела 54 погибших при обрушении школы

Количество погибших при обрушении мусульманской школы-интерната в индонезийской провинции Восточная Ява достигло 54 человек. Еще 14 остаются под завалами. Большинство пострадавших – подростки в возрасте 12-19 лет.

К разборке завалов привлечена тяжелая техника, однако в случае необходимости спасатели занимаются этим вручную. Спасатели заявляют, что работы должны быть закончены уже 6 октября.

Обрушение произошло 29 сентября в молельной комнате, когда в ней находились сотни учащихся. Как сообщается, его причиной стало добавление к двухэтажному зданию двух дополнительных этажей – строение не выдержало. Разрешение на строительство получено не было.

Согласно закону, вступившему в силу в 2002 году, строительство без разрешения влечет за собой штрафы и тюремное заключение. Если здание обрушилось, что повлекло за собой гибель людей, срок тюремного заключения может составлять 15 лет.