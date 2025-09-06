Колумбийский колледж доверил борьбу с антисемитизмом профессору, обвинявшему Израиль в апартеиде

Колумбийский колледж в Нью-Йорке объявил о назначении профессора Джонатона Кахна на должность декана по сообществу и культуре. Сообщается, что в его задачи входят "создание осмысленного диалога, развитие любознательности и гражданской вовлечённости" и запуск инициатив по объединению студентов, преподавателей и выпускников.

Как отмечает израильский сайт Ynet, эта позиция была создана на фоне критики университета за работу с проявлениями антисемитизма. Сам Кахн представился "сионистом, верящим в право Израиля на существование и в палестинские устремления к государственности".

При этом в мае 2021 года, будучи профессором Вассар-колледжа, Джонатон Кахн фигурировал среди тем, кто подписал письмо о "солидарности с палестинским народом", в котором Израиль обвинялся в "поселенческом колониализме, апартеиде и этнических чистках" и выражалась поддержка "палестинскому сопротивлению".

Колумбийский колледж – это главное бакалаврское подразделение Колумбийского университета в Нью-Йорке.