07 апреля 2026
Мир

Вэнс прибыл в Будапешт, чтобы поддержать Орбана: "Президент любит тебя"

США
Венгрия
Европейский Союз
время публикации: 07 апреля 2026 г., 18:56 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 19:01
AP Photo/Denes Erdos

За пять дней до парламентских выборов в Венгрии вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Будапешт, чтобы продемонстрировать поддержку американской администрации премьер-министру Виктору Орбану. Опросы прочат возглавляемой Орбаном партии Fidesz поражение.

"Ты один из немногих настоящих политиков Европы. Президент любит тебя, как и я. Я ценю твою дружбу, Виктор, такое сочетание мудрости и дипломатического таланта – большая редкость. Для нас очень важно, чтобы эти отношения сохранились", – сказал Вэнс.

"С избранием президента Трампа в отношениях между нашими странами наступил золотой век", – заявил Орбан. Он сообщил, что последние четыре года Венгрии приходится существовать в тени войны, а также обвинил Европейский Союз в препятствовании мирным переговорам с Россией.

"Мы не ожидаем, что венгерский народ будет следовать за вице-президентом США. Но я хочу послать сигнал всем, в первую очередь бюрократам в Брюсселе, которые делают все возможное, чтобы затормозить Венгрию. Они не хотят, чтобы во главе Венгрии стоял лидер, способный за нее постоять", – ответил американский политик.

Лидер оппозиционной партии "Уважение и свобода" Петер Мадьяр обвинил администрацию США во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. Ранее он говорил, что и Россия пытается повлиять на результат голосования, добиваясь переизбрания Орбана.

