Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с лидерами еврейской общины по случаю Песаха. Как сообщает Ynet, мероприятие проходило в закрытом для прессы формате.

На встрече присутствовали лидеры ультраортодоксальной еврейской общины США и бывший заложник Идан Александр вместе с семьей.

Это был уже третий визит Идана Александра в Белый дом. Один из участников встречи заявил Ynet, что Трамп продемонстрировал к нему особое расположение.