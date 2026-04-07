Трамп провел в Белом доме встречу с лидерами еврейской общины по случаю Песаха
время публикации: 07 апреля 2026 г., 01:09 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 01:15
Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с лидерами еврейской общины по случаю Песаха. Как сообщает Ynet, мероприятие проходило в закрытом для прессы формате.
На встрече присутствовали лидеры ультраортодоксальной еврейской общины США и бывший заложник Идан Александр вместе с семьей.
Это был уже третий визит Идана Александра в Белый дом. Один из участников встречи заявил Ynet, что Трамп продемонстрировал к нему особое расположение.