Во вторую годовщину 7.10 Трамп вновь встретится с освобожденным заложником Иданом Александром
время публикации: 07 октября 2025 г., 04:04 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 05:41
Во вторник, 7 октября, во вторую годовщину нападения террористов из Газы на Израиль, президент США Дональд Трамп во второй раз примет в Белом доме Идана Александра – гражданина Израиля и США, который 584 дня был в плену у террористов.
Первая встреча Трампа и Александра проходила в июле.
Идан Александр жил в Нью-Джерси. По достижении совершеннолетия он отправился в Израиль, чтобы служить в ЦАХАЛе. Попал в бригаду "Голани", в 51-й батальон. Ему было 19 лет 7 октября 2023 года, когда во время нападения террористов на Израиль он был захвачен в плен.
Идан, обладающий гражданством США и Израиля, был освобожден перед началом ближневосточного визита Дональда Трампа в качестве "жеста доброй воли" ХАМАСа.
