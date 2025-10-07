Во вторую годовщину 7.10 Трамп вновь встретится с освобожденным заложником Иданом Александром

Во вторник, 7 октября, во вторую годовщину нападения террористов из Газы на Израиль, президент США Дональд Трамп во второй раз примет в Белом доме Идана Александра – гражданина Израиля и США, который 584 дня был в плену у террористов.

Первая встреча Трампа и Александра проходила в июле.

Идан Александр жил в Нью-Джерси. По достижении совершеннолетия он отправился в Израиль, чтобы служить в ЦАХАЛе. Попал в бригаду "Голани", в 51-й батальон. Ему было 19 лет 7 октября 2023 года, когда во время нападения террористов на Израиль он был захвачен в плен.

Идан, обладающий гражданством США и Израиля, был освобожден перед началом ближневосточного визита Дональда Трампа в качестве "жеста доброй воли" ХАМАСа.