В Вильнюсе пройдет марш солидарности с Израилем

Общественная организация "Марш живых" сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, что 12 апреля, накануне Международного дня памяти жертв Холокоста, в Вильнюсе состоится марш солидарности с Израилем.

"В апреле нынешнего года в ознаменование Йом ха-Шоа более чем в 50 городах Европы, США и Южной Америки будут организованы "Марши живых. Это мероприятия в честь жертв Холокоста и солидарности с еврейским народом и государством Израиль", – сообщают организаторы.

Марш стартует в 16:00 по местному времени в сквере Рудининку, на территории бывшего гетто. "Не забудьте взять с собой флаг Израиля, Литвы или любой другой страны, которую вы любите. Приходите с семьей и друзьями, почтим память истории и покажем, что жизнь, правда и солидарность сильнее ненависти", – говорится в заявлении.

Также отмечается, что шествие будет охраняться полицией.