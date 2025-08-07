x
В Париже совершено нападение на представительство "Эль-Аля"

Париж
время публикации: 07 августа 2025 г., 21:30 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 21:38
AP Photo/Nicolas Garriga

Неизвестные вандалы совершили 7 августа нападение на представительство авиакомпании "Эль-Аль" в Париже". Двери были забрызганы красной краской, а на вывеске появилась надпись: "Эль-Аль, авиакомпания геноцида". Никто из сотрудников офиса не пострадал.

Авиакомпания сообщила, что относится к инциденту со всей серьезностью и действует в полной координации с французскими и израильскими властями: "Мы осуждаем насилие, особенно на почве ненависти. Наши самолеты гордо несут израильский флаг".

Власти Франции сообщили, что расследуют инцидент как вандализм на почве расизма или этнической розни.

Министр транспорта Израиля Мири Регев возложила ответственность на президента Франции Эммануэля Марона, сообщившего о предстоящем признании палестинского государства. "Когда президент раздает подарки ХАМАСу – такой результат неизбежен", – сообщила она.

