В России инвалид Исус Христос оштрафован за фиктивную регистрацию иностранцев

Московский районный суд Казани оштрафовал на 13 тысяч рублей 45-летнего местного жителя по имени Исус Христос, фиктивно зарегистрировавшего в своей квартире 45 иностранцев, сообщает РИА Новости.

По данным суда, Исус Петрович Христос (такие данные указаны в паспорте мужчины) обвинялся по уголовной статье об организации фиктивной регистрации, "поселив" 45 иностранных граждан в своей квартире площадью 31,9 квадратных метра.

Отмечается, что подсудимый, являющийся инвалидом второй группы, полностью признал вину и раскаялся.

Ранее рассмотрение уголовного дела переносилось из-за неявки подсудимого, позднее он был доставлен в суд принудительно, в отношении него составили протокол по статье КоАП РФ "воспрепятствование законной деятельности должностного лица". Московский районный суд еще в мае оштрафовал его на 60 тысяч рублей.