x
07 августа 2025
|
последняя новость: 18:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 августа 2025
|
07 августа 2025
|
последняя новость: 18:12
07 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В России инвалид Исус Христос оштрафован за фиктивную регистрацию иностранцев

Россия
Судебные решения
время публикации: 07 августа 2025 г., 16:48 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 16:52
В России инвалид Исус Христос оштрафован за фиктивную регистрацию иностранцев
AP Photo/Thanassis Stavrakis

Московский районный суд Казани оштрафовал на 13 тысяч рублей 45-летнего местного жителя по имени Исус Христос, фиктивно зарегистрировавшего в своей квартире 45 иностранцев, сообщает РИА Новости.

По данным суда, Исус Петрович Христос (такие данные указаны в паспорте мужчины) обвинялся по уголовной статье об организации фиктивной регистрации, "поселив" 45 иностранных граждан в своей квартире площадью 31,9 квадратных метра.

Отмечается, что подсудимый, являющийся инвалидом второй группы, полностью признал вину и раскаялся.

Ранее рассмотрение уголовного дела переносилось из-за неявки подсудимого, позднее он был доставлен в суд принудительно, в отношении него составили протокол по статье КоАП РФ "воспрепятствование законной деятельности должностного лица". Московский районный суд еще в мае оштрафовал его на 60 тысяч рублей.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook