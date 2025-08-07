x
07 августа 2025
07 августа 2025
07 августа 2025
последняя новость: 13:25
07 августа 2025
Мир

В Германии проведены аресты по делу группировки, готовившей государственный переворот

время публикации: 07 августа 2025 г., 13:25 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 13:25
В Германии проведены аресты по делу группировки, готовившей государственный переворот
AP Photo/ Ebrahim Noroozi

Три человека были арестованы в Баварии в рамках расследования деятельности радикальной правой группировки "Граждане Рейха", планировавшей совершить в Германии антиконституционный переворот.

Члены группировки не признают легитимность ФРГ и стремятся к воссозданию Германской империи в границах, возникших после Первой Мировой войны. Предполагается, что у группировки тысячи сторонников в рядах германской армии.

Первые массовые аресты членов группировки были проведены в 2022 году. Тогда было задержано 25 человек. Среди них был и 71-летний принц Генрих фон Ройс, который, по планам заговорщиков, должен был возглавить новое германское правительство.

Мир
