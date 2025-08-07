Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1261-й день войны

Минобороны РФ 7 августа 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Павловка, Юнаковка, Корчаковка и Искрисковщина Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Хатнее и Тихое Харьковской области. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Тамаргановка, Высшее Соленое, Дружелюбовка Харьковской области, Ямполь, Среднее и Ставки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 240 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль HMMWV производства США и 16 автомобилей. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Николаевка, Константиновка, Александро-Шультино и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, два пикапа и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Суворово, Родинское, Чунишино, Рубежное, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Сосновка, Алексеевка Днепропетровской области и Искра Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и шесть артиллерийских орудий, в том числе две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Paladin" производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка, Степногорск Запорожской области, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожено более 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и военно-технического имущества. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники ВСУ на Донбасс, пунктам управления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании, управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 240 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 75210 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24478 танков и других боевых бронированных машин, 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28245 орудий полевой артиллерии и минометов, 39238 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 121500 человек (по известным именам) или около 165 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 146 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).