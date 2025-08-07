Крушение вертолета в Гане, среди погибших – министры

Министр обороны Ганы Эдвард Оман Боамах и министр экологии Ибрагим Мурталу Мохаммед погибли при крушении военного вертолета в центральном регионе Ашанти. На борту находилось три члена экипажа и пять пассажиров. Выживших нет.

Как сообщается, вертолет вылетел из столицы Аккры в богатый золотом северо-западный район и Обуаси. Войдя в воздушное пространство Ашанти, он исчез с радаров. Были начаты поисковые работы, в ходе которых были обнаружены обломки вертолета.