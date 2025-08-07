x
07 августа 2025
|
последняя новость: 10:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 августа 2025
|
07 августа 2025
|
последняя новость: 10:37
07 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Крушение вертолета в Гане, среди погибших – министры

Африка
Авиакатастрофа
время публикации: 07 августа 2025 г., 10:24 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 10:30
Крушение вертолета в Гане, среди погибших – министры
AP Photo/Hafiz Tijani

Министр обороны Ганы Эдвард Оман Боамах и министр экологии Ибрагим Мурталу Мохаммед погибли при крушении военного вертолета в центральном регионе Ашанти. На борту находилось три члена экипажа и пять пассажиров. Выживших нет.

Как сообщается, вертолет вылетел из столицы Аккры в богатый золотом северо-западный район и Обуаси. Войдя в воздушное пространство Ашанти, он исчез с радаров. Были начаты поисковые работы, в ходе которых были обнаружены обломки вертолета.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook