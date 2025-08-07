Лесные пожары на юге Франции, есть жертвы
время публикации: 07 августа 2025 г., 09:46 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 09:54
В департаменте Од на юге Франции бушует самый сильный с 1949 года лесной пожар. Огнем охвачена территория в 16000 гектаров. Пожарным не удается взять ситуацию под контроль. Языки пламени видны со Средиземноморского побережья.
Погибла 65-летняя женщина, среди пострадавших семь пожарных. Несколько поселков, находящихся в живописное местности, где леса соседствуют с виноградниками, полностью сгорели.
Огонь продолжает распространяться, этому содействуют сильные ветры, высокие температуры и сухая погода. На борьбу с огнем направлена пожарная авиация.