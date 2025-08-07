В Краснодарском крае не менее десяти человек умерли от отравления "чачей"

В результате отравления "чачей", проданной на рынке "Казачий" в Сириусе (поселок городского типа в Краснодарском крае), умерли не менее десяти человек.

Суд Адлерского района Сочи арестовал двух женщин по делу о смертельном отравлении алкоголем, сообщает "Интерфакс".

Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что полиция в Сириусе задержала двоих жительниц Краснодарского края. Женщины продавали под видом "домашнего вина" и "чачи" на рынке "Казачий" изготовленный неизвестными кустарным способом алкоголь, который не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Она уточняла, что точное количество жертв пока не установлено, среди них могут быть туристы из разных регионов.