Власти Бенина опровергают сообщения о перевороте

Министр иностранных дел Бенина Олушегун Аджади Бакари опроверг заявления о том, что в стране произошел военный переворот. По его словам, власти контролируют ситуацию, а значительная часть армии сохраняет им верность.

Та же информация поступила и из окружения президента Патриса Талона. "Маленькой группе людей удалось захватить телевидение. Столица и страна в полной безопасности. Вскоре все вернется в норму, зачистка проходит успешно", – сообщил источник.

Утром 7 декабря группа военных во главе с подполковником Паскалем Тигри, появившись в эфире государственного телевидения, объявила о перевороте в Бенине и отстранении Талона от власти. Тигри провозгласил себя президентом "Военного совета по обновлению Бенина".