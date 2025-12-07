x
07 декабря 2025


последняя новость: 14:06

Мир

Власти Бенина опровергают сообщения о перевороте

Африка
время публикации: 07 декабря 2025 г., 13:19 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 13:20
Власти Бенина опровергают сообщения о перевороте
AP Photo/Pamela Smith

Министр иностранных дел Бенина Олушегун Аджади Бакари опроверг заявления о том, что в стране произошел военный переворот. По его словам, власти контролируют ситуацию, а значительная часть армии сохраняет им верность.

Та же информация поступила и из окружения президента Патриса Талона. "Маленькой группе людей удалось захватить телевидение. Столица и страна в полной безопасности. Вскоре все вернется в норму, зачистка проходит успешно", – сообщил источник.

Утром 7 декабря группа военных во главе с подполковником Паскалем Тигри, появившись в эфире государственного телевидения, объявила о перевороте в Бенине и отстранении Талона от власти. Тигри провозгласил себя президентом "Военного совета по обновлению Бенина".

Мир
