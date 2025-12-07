Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1383-й день войны

Минобороны РФ 7 декабря 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Сегодняшний отчет начинается с заявления: "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по объектам транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также предприятию, задействованному в производстве ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены".

Ранее генштаб ВСУ сообщал, что ночью 7 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", две баллистические ракеты "Искандер-М" и 241 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате двух ракет "Кинжал", двух ракет "Искандер-М" и 175 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 65 ударных БПЛА в 14 локациях. Причинен значительный ущерб в Чернигове, Запорожской и Полтавской областях, нанесен ущерб энергообеспечению города Кременчуг.

Далее в отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новые Вирки, Андреевка, Новая Сечь и Искрисковщина Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старица и Вильча Харьковской области. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" продолжили уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол. В результате активных действий штурмовых групп 6-й армии освобожден населенный пункт Кучеровка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Благодатовка и Шийковка Харьковской области. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, семь боевых бронированных машин западного производства, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степановка, Северск, Кривая Лука, Миньковка, Славянск и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, а также семь складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики, продолжили уничтожение группировки ВСУ, окруженной в населенном пункте Димитров, и зачистку населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Родинское, Светлое, Торское, Удачное, Гришино, Доброполье, Новопавловка, Сергеевка, Белицкое и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Терноватое, Доброполье, Гуляйполе Запорожской области, Гай и Андреевка Днепропетровской области. Противник потерял более 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Веселянка Запорожской области, Львово и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 45 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV и 155-мм гаубица М777 производства США, 10 пикапов, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 100960 беспилотных летательных аппаратов, 638 зенитных ракетных комплексов, 26428 танков и других боевых бронированных машин, 1627 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31769 орудий полевой артиллерии и минометов, 48520 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 153200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).