В Бенине военные заявили о свержении президента Талона
время публикации: 07 декабря 2025 г., 11:05 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 11:07
Группа военных во главе с подполковником Паскалем Тигри, появившись в эфире государственного телевидения, объявила о государственном перевороте в Бенине
Согласно их заявлению, нынешний глава государства Патрис Талон отстранен от власти после того, как его резиденция была атакована повстанцами.
Тигри провозгласил себя президентом "Военного совета по обновлению Бенина".