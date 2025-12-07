x
07 декабря 2025
В Бенине военные заявили о свержении президента Талона

время публикации: 07 декабря 2025 г., 11:05 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 11:07

Группа военных во главе с подполковником Паскалем Тигри, появившись в эфире государственного телевидения, объявила о государственном перевороте в Бенине

Согласно их заявлению, нынешний глава государства Патрис Талон отстранен от власти после того, как его резиденция была атакована повстанцами.

Тигри провозгласил себя президентом "Военного совета по обновлению Бенина".

