В Бенине военные заявили о свержении президента Талона

Группа военных во главе с подполковником Паскалем Тигри, появившись в эфире государственного телевидения, объявила о государственном перевороте в Бенине

Согласно их заявлению, нынешний глава государства Патрис Талон отстранен от власти после того, как его резиденция была атакована повстанцами.

Тигри провозгласил себя президентом "Военного совета по обновлению Бенина".