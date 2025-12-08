x
08 декабря 2025
|
последняя новость: 14:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 декабря 2025
|
08 декабря 2025
|
последняя новость: 14:26
08 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция предупреждает: сообщения о "вызове на допрос" отправляют мошенники

Полиция
Мошенничество
время публикации: 08 декабря 2025 г., 14:06 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 14:06
Полиция предупреждает: сообщения о "вызове на допрос" отправляют мошенники
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция опубликовала предупреждение об очередном виде фишинговых сообщений, отправители которых выдают себя за представителей правоохранительных органов. Сообщения и электронные письма с текстом на иврите "Важное уведомление относительно личного вызова на допрос" сопровождаются ссылкой, на которую "настоятельно рекомендуется нажать" для уточнения обстоятельств дела.

Полиция подчеркивает: эти сообщения – подделка, они не были отправлены полицией Израиля, речь идет о попытке мошенничества или фишинга. При переходе по ссылке пользователь попадает на поддельную страницу, визуально имитирующую официальный сайт "просмотра деталей вызова на допрос".

Важно: не нажимайте на вложенную ссылку, не скачивайте файлы на компьютер, заблокируйте адрес электронной почты или номер отправителя.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 20 ноября 2025

Мошенничество: что делать и как защитить себя. Советы полиции и экспертов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 ноября 2025

Осторожно, фишинг! SMS-сообщения о штрафе за нарушение ПДД рассылают мошенники
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 октября 2025

В Герцлии задержан предполагаемый мошенник, использовавший поддельные кредитные карты
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 09 сентября 2025

Мошенники распространяют поддельные видео с депутатом от НДИ, вымогая деньги