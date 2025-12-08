Полиция предупреждает: сообщения о "вызове на допрос" отправляют мошенники

Полиция опубликовала предупреждение об очередном виде фишинговых сообщений, отправители которых выдают себя за представителей правоохранительных органов. Сообщения и электронные письма с текстом на иврите "Важное уведомление относительно личного вызова на допрос" сопровождаются ссылкой, на которую "настоятельно рекомендуется нажать" для уточнения обстоятельств дела.

Полиция подчеркивает: эти сообщения – подделка, они не были отправлены полицией Израиля, речь идет о попытке мошенничества или фишинга. При переходе по ссылке пользователь попадает на поддельную страницу, визуально имитирующую официальный сайт "просмотра деталей вызова на допрос".

Важно: не нажимайте на вложенную ссылку, не скачивайте файлы на компьютер, заблокируйте адрес электронной почты или номер отправителя.