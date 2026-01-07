x
07 января 2026
07 января 2026
Мир

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 07 января 2026 г., 08:41 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 08:42
Генштаб ВСУ: ночью перехвачены ракета и 81 из 95 БПЛА. РФ: сбиты девять беспилотников
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 7 января 2026 года российские военные выпустили по Украине одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 95 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате ракеты и 81 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 14 ударных БПЛА в восьми локациях и падения фрагментов в пяти локациях. Причинен значительный ущерб в Днепропетровской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 7 января на территории Российской Федерации были перехвачены девять украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над акваторией Черного моря, над Крымом, над территорией Краснодарского края, над территорией Республики Северная Осетия – Алания. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

