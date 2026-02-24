x
24 февраля 2026
24 февраля 2026
24 февраля 2026
24 февраля 2026
Ближний Восток

Reuters: Иран близок к соглашению с Китаем о поставках гиперзвуковых противокорабельных ракет

США
Иран
Вооружения
Китай
время публикации: 24 февраля 2026 г., 15:21 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 15:27
Reuters: Иран близок к соглашению с Китаем о поставках гиперзвуковых противокорабельных ракет
Taiwan Ministry of National Defense via AP

Как передает агентство Reuters, в то время, как США концентрирует в районе Ирана свою военно-морскую мощь для возможного удара, режим аятолл близок к соглашению с Китаем о поставках гиперзвуковых противокорабельных ракет.

Согласно информированным источникам, речь идет о ракетах CM 302, дальность действия которых составляет 280 километров. За счет сверхзвуковой скорости и маневров у поверхности воды они должны обходить средства противоракетной обороны. Это значительно усилит угрозу для американского флота.

Переговоры о поставках начались по меньшей мере два года назад. 12-дневная война 2025 года ускорило их продвижение. Среди тех, кто посетил Китай в связи с возможным приобретением ракет, был и заместитель министра обороны Ирана Масуд Ораи. О его визите Reuters сообщают впервые.

"Приобретение Ираном гиперзвуковых возможностей для атаки кораблей полностью изменит правила игры. Это ракеты крайне сложно перехватить", – заявил агентству старший научный сотрудник израильского Центра стратегических исследований Дани Цитринович, бывший офицер военной разведки.

Об объеме практически готовой сделки и сроках поставках ракет информации нет. "У Ирана есть соглашения с союзниками в сфере безопасности, сейчас самое время их задействовать", – сообщил сотрудник министерства иностранных дел Исламской республики.

Ближний Восток
