Politico: администрация США дистанцировалась от заявлений американского посла в Израиле

Высокопоставленные представители администрации Дональда Трампа обратились в последние дни к арабским странам, чтобы дезавуировать заявление американского посла в Израиле Майка Хакаби в поддержку установления еврейским государством контроля над значительными территориями Ближнего Востока. Об этом сообщает сайт Politico.

Несколько дней назад группа мусульманских государств, среди которых и ближайшие союзники США выступили с совместным осуждением заявления, Хакаби во время интервью с консервативным политическим обозревателем Такером Карлсоном. Они оценили его слова как опасные и подстрекательские.

Интервьюер спросил посла об отношении к фразе, названной им библейской, согласно которой всевышний обещал евреям часть территории Египта, Сирии и Ирака, "практически весь Ближний Восток", по словам Карлсона. "Имеет ли Израиль право на эту территорию?" – поинтересовался он.

Хакаби попытался уйти от ответа, но под давлением Карлсона сказал: "Если они возьмут эти земли – все в порядке. Но я не думаю, что мы сегодня говорим об этом. Они не пытаются захватить Иорданию, Сирию или Ирак. Они просят только о землях, которые они занимают сейчас, которыми они легитимно владеют, где они в безопасности".

Высокопоставленный арабский дипломат заявил Politico: эти слова могут торпедировать одну из главных задач внешней политики Трампа: региональной интеграции Израиля: "Суверенитет арабских государств – дело серьезное, особенно когда мы пытаемся создать единый Ближний Восток, включающий Израиль".

Посол в Израиле – христианин-евангелист, известный поддержкой поселенческого движения. "Его взгляды не отражают взглядов администрации и являются лучшим вариантом отстаивания израильских интересов", – сообщил изданию сотрудник государственного департамента.