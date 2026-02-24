x
24 февраля 2026
Пресса

Reuters: Израиль угрожает Ливану ударами по гражданской инфраструктуре

Ливан
Хизбалла
время публикации: 24 февраля 2026 г., 14:11 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 14:11
Reuters: Израиль угрожает Ливану ударами по гражданской инфраструктуре
AP Photo/Hassan Ammar

Высокопоставленные источники в руководстве Ливана утверждают, что Израиль передал Ливану по косвенным каналам предупреждение, что нанесет жесткий удар по стране, включающий гражданскую инфраструктуру – если "Хизбалла" будет вовлечена в любой возможный конфликт США и Ирана.

Как сообщает агентство Reuters, в качестве возможной цели называют, в частности, аэропорт Бейрута.

Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу и администрация президента Ливана не ответили на просьбы агентства о комментарии.

