Reuters: Израиль угрожает Ливану ударами по гражданской инфраструктуре

Высокопоставленные источники в руководстве Ливана утверждают, что Израиль передал Ливану по косвенным каналам предупреждение, что нанесет жесткий удар по стране, включающий гражданскую инфраструктуру – если "Хизбалла" будет вовлечена в любой возможный конфликт США и Ирана.

Как сообщает агентство Reuters, в качестве возможной цели называют, в частности, аэропорт Бейрута.

Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу и администрация президента Ливана не ответили на просьбы агентства о комментарии.