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Мир

Число погибших вследствие удара армии РФ по Киеву выросло до 19

Война в Украине
Погибшие
время публикации: 07 июля 2026 г., 08:00 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 08:03
Число погибших вследствие удара армии РФ по Киеву выросло до 19
ГСЧС по Киеву

Число погибших в результате российского ракетно-дронового удара по Киеву в ночь на 6 июля выросло до 19 человек, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, в Дарницком районе столицы спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. В столице были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, в том числе в Дарницком и Подольском районах.

Сегодня, 7 июля, в Киеве объявлен траур.

Мир
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