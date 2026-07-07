Число погибших вследствие удара армии РФ по Киеву выросло до 19

Число погибших в результате российского ракетно-дронового удара по Киеву в ночь на 6 июля выросло до 19 человек, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, в Дарницком районе столицы спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. В столице были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, в том числе в Дарницком и Подольском районах.

Сегодня, 7 июля, в Киеве объявлен траур.