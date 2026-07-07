Министр культуры Египта подала в отставку после обвинений в плагиате

Министр культуры Египта Джихан Заки подала в отставку после того, как суд установил нарушение ею прав интеллектуальной собственности. Об этом пишет издание "Аш-Шурук".

В своем заявлении министр указала, что уважает решение суда и уходит, чтобы не ставить правительство в неловкое положение. Премьер-министр Мустафа Мадбули принял ее отставку.

Писательница Сухейр Абдельхамид обвинила министра в том, что та использовала значительную часть ее книги без разрешения. Суд обязал Заки выплатить писательнице компенсацию в размере 100 тысяч египетских фунтов и постановил изъять книгу министра из продажи. Джихан Заки пыталась оспорить это решение, но обе ее апелляции были отклонены.