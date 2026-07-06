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Израиль

Реформа СМИ утверждена ко второму и третьему чтениям

СМИ
Коалиция
время публикации: 06 июля 2026 г., 14:44 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 14:44
Реформа СМИ утверждена ко второму и третьему чтениям
Yonatan Sindel/Flash90

Комиссия Кнессета во главе с депутатом Галит Дистель-Атбариан утвердила ко второму и третьему чтению законопроект о реформе СМИ.

Законопроект будет вынесен на голосование на пленарном заседании Кнессета, несмотря на то, что депутаты от партии "Яадут а-Тора" заявили о неготовности голосовать за законопроект. Формально это решение было принято после того, как юридический советник Кнессета отказалась утвердить изъятие из законопроекта параграфов, касающихся того, что ультраортодоксы называют святотатством. Глава партии "Ноам" Ави Маоз также заявил, что проголосует против законопроекта.

Отказ "Яадут а-Тора" и "Ноам" голосовать за законопроект делает сомнительными шансы на его утверждение. На данный момент позиция партии ШАС неясна.

Израиль
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