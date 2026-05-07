ВСУ: ночью перехвачены 92 из 102 БПЛА. МО РФ: сбиты 347 беспилотников, есть жертвы

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 7 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине 102 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 92 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания восьми ударных БПЛА в шести локациях, а также падения фрагментов в четырех локациях. Причинен ущерб, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 7 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 347 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Крыма, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. Есть пострадавшие, причинен значительный ущерб. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.