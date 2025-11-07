В Мексике предотвращено убийство израильского посла

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что "службы безопасности и правопорядка в Мексике пресекли деятельность террористической инфраструктуры, готовившейся под руководством Ирана причинить ущерб послу Израиля в Мексике".

Израильский МИД поблагодарил мексиканские службы безопасности и заявил, что "их израильские коллеги продолжат неустанно работать в полном сотрудничестве с органами безопасности и разведки по всему миру, чтобы предотвратить террористические угрозы со стороны Ирана израильским и еврейским объектам в разных странах".