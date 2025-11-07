"Яппи-джихаддисты" из США планировали теракты от имени "Исламского государства"

ФБР раскрыло заговор о подготовке масштабного теракта в Мичигане в Хеллоуин: шестеро молодых людей собирали деньги на поездку через Турцию в Сирию для присоединения к "Исламскому государству", а также планировали совершение терактов в гей-баре Мичигана.

Как сообщает FOX-News, отец одного из подозреваемых – известный поэт иранского происхождения, мать другого подозреваемого, Мераль Гузель, возглавляет программу ООН Women's Entrepreneurship Accelerator, направленную на поддержку статуса женщин.

Сын Мераль Гузель, 19-летний Томас Каан Хименес-Гузель из Монтклэра (Нью-Джерси), позировал на фоне флага "Исламского государства". Во время видеоразговора с предполагаемыми соучастниками он предлагал совершать обезглавливания людей в стиле ИГ и выражал надежду на то, что в "Википедии" создадут страницу о нем и снимут документальный фильм, посвященный его злодеяниям.

Еще один подозреваемый, 19-летний Саид Али Мирре из города Кент в штате Вашингтон, понимал, что разговоры "заговорщиков" могут прослушиваться ФБР и даже шутил об этом. Он пользовался эвфемизмами, чтобы обойти фильтры контента в социальных сетях – например, он говорил, что "каждый должен быть готов лишить кого-то жизни". Мирре называют финансистом террористической ячейки, он собирал средства на поездку подозреваемых в Сирию.

Третий подозреваемый – 21-летний житель Монтклэра Майло Седарат, сын иранского поэта-эмигранта роджера Седарата, который преподает в нью-йоркском колледже английскую литературу. The New York Post прозвала эту компанию "яппи-джихаддистами".

Еще трое подозреваемых были арестованы в Дирборне, пригороде Детройта. Их имена – Маджид Махмуд (20 лет), Мохаммед Али (20 лет) и его брат 19-летний Аюб Насер. Они подозреваются в планировании теракта на территории США. Расследование продолжается, власти не исключают возможности новых арестов.