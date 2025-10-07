Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 88 из 152 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 209 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 7 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине 152 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 88 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 52 ударных БПЛА в десяти локациях и падения фрагментов в двух локациях. Причинен ущерб, в том числе в Харькове.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 7 октября были перехвачены 209 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Курской, Белгородской, Нижегородской, Воронежской, Липецкой, Калужской, Тульской, Ростовской, Брянской, Рязанской, Орловской, Волгоградской областей, над Московским регионом, над акваторией Черного моря, над Крымом. Вводились ограничения на работу аэропортов. Информация о причиненном ущербе уточняется.