Трамп: Diddy подал прошение о помиловании

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что музыкальный продюсер и рэпер Шон Комбс (Diddy или P. Diddy), приговоренный на прошлой неделе к четырем годам и двум месяцам тюрьмы, подал прошение о помиловании.

"Многие обращались ко мне за помилованием, в том числе P. Diddy", – сказал Трамп.

Представитель Комбса пока не комментировал эти слова президента.

Шон Комбс был признан виновным по двум эпизодам, связанным с вовлечением в проституцию (по более тяжким обвинениям его оправдали).