Трамп: Diddy подал прошение о помиловании
время публикации: 07 октября 2025 г., 09:09 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 09:17
Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что музыкальный продюсер и рэпер Шон Комбс (Diddy или P. Diddy), приговоренный на прошлой неделе к четырем годам и двум месяцам тюрьмы, подал прошение о помиловании.
"Многие обращались ко мне за помилованием, в том числе P. Diddy", – сказал Трамп.
Представитель Комбса пока не комментировал эти слова президента.
Шон Комбс был признан виновным по двум эпизодам, связанным с вовлечением в проституцию (по более тяжким обвинениям его оправдали).