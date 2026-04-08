08 апреля 2026
последняя новость: 11:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Во Флориде запретили право Шариата

США
Террористы
Ислам
время публикации: 08 апреля 2026 г., 11:20 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 11:28
Во Флориде запретили право Шариата
AP Photo/Paul Sancya

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал принятый Законодательным собранием штата закон HB 1471, запрещающий задействовать иностранные и религиозные законы, нарушающие конституционные права. Особо отмечается, что запрет касается законов Шариата – мусульманского религиозного права.

Расширяются и полномочия правоохранительных органов штата по борьбе с террором. Террористическими будут признаваться группы, пытающиеся запугать людей, нанести им увечья, принудить к чему-либо, или оказать силовое давление на власти посредством запугивания, убийств, похищений, уничтожения собственности или воздушного пиратства.

"Чтобы защитить власть закона, в штате должна действовать одна юридическая система, Конституция должна соблюдаться неукоснительно. Мы должны защитить наши институты от тех, кто хочет причинить нам вред, особенно от террористических организаций, которые пытаются проникнуть в наши учебные заведения", – заявил Десантис.

