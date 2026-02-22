x
22 февраля 2026
|
последняя новость: 06:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 февраля 2026
|
22 февраля 2026
|
последняя новость: 06:27
22 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Антисемитское нападение во Флориде, задержанным грозит до пяти лет тюрьмы

США
Антисемитизм
время публикации: 22 февраля 2026 г., 02:25 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 05:33
Антисемитское нападение во Флориде, задержанным грозит до пяти лет тюрьмы
Okaloosa County Sheriff’s Office via AP

Полиция Майами-Бич (Флорида, США) сообщила о задержании двух молодых людей по подозрению в антисемитском нападении: по версии следствия, они подъехали на машине к группе людей, среди которых был мужчина в кипе, выкрикнули "Jews! Jews!" и обрызгали его (и других рядом стоявших) неизвестной жидкостью из водяного пистолета, после чего скрылись.

Инцидент произошел в январе на Mid-Beach.

Подозреваемые – Майкл Дин Эмерсон (19) и Доминик Анджело Мартинес (18). Как пишет Local 10 со ссылкой на полицию, оба арестованы по обвинению в нападении на почве ненависти. Суд назначил залог 5 тысяч долларов.

Задержанные уже признали вину. Им может грозить до пяти лет тюрьмы и штраф 5 тысяч долларов.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 февраля 2026

Трамп потребовал миллиардную компенсацию у Гарварда, вновь обвинив его в антисемитизме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 октября 2025

Антисемитское нападение в Нью-Йорке, пострадал офицер ЦАХАЛа