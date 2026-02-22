Антисемитское нападение во Флориде, задержанным грозит до пяти лет тюрьмы

Полиция Майами-Бич (Флорида, США) сообщила о задержании двух молодых людей по подозрению в антисемитском нападении: по версии следствия, они подъехали на машине к группе людей, среди которых был мужчина в кипе, выкрикнули "Jews! Jews!" и обрызгали его (и других рядом стоявших) неизвестной жидкостью из водяного пистолета, после чего скрылись.

Инцидент произошел в январе на Mid-Beach.

Подозреваемые – Майкл Дин Эмерсон (19) и Доминик Анджело Мартинес (18). Как пишет Local 10 со ссылкой на полицию, оба арестованы по обвинению в нападении на почве ненависти. Суд назначил залог 5 тысяч долларов.

Задержанные уже признали вину. Им может грозить до пяти лет тюрьмы и штраф 5 тысяч долларов.