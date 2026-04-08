Белый дом: "Десятилетия иранского террора не продолжатся при президенте Трампе"

Белый дом опубликовал в соцсети X пост с жестким выпадом в адрес Тегерана: "Десятилетия иранского террора не продолжатся при президенте Трампе".

К публикации была приложена фотография Дональда Трампа с подписью: "47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец закончатся".

На этом фоне постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани объявил, что Тегеран не примет временное прекращение огня. "Любое решение по прекращению конфликта должно включать гарантию ненападения и установление справедливого и прочного мира, основанного на заслуживающих доверия и поддающихся проверке гарантиях предотвращения любых нарушений", – заявил Иравани.

В то же время Реза Амири Могадам, посол Ирана в Пакистане, выступающий посредником между Вашингтоном и Тегераном в переговорах о прекращении огня, написал в сети X: "Позитивные и продуктивные усилия Пакистана из доброй воли и в рамках посреднической миссии по прекращению войны подходят к критическому, чувствительному этапу. Следите за обновлениями".

По данным ливанского телеканала MTV, в Бейруте получили информацию о высокой вероятности объявления перемирия, которое коснется и Ливана.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США ознакомился с предложением Пакистана по двухнедельному перемирию между США и Ираном.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщал, что попросил президента США Дональда Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он попросил Иран в качестве жеста доброй воли открыть Ормузский пролив на две недели на фоне проведения дипломатической работы по достижению соглашения между США и Тегераном. В публикации в соцсети Х Шахбаз Шариф призвал воюющие стороны в течение двух недель соблюдать режим прекращения огня, чтобы "предоставить возможность дипломатическим усилиям привести к окончательному урегулированию конфликта".

До сих пор Тегеран не принимал условия прекращения огня. Но, как передает Reuters со ссылкой на некого высокопоставленного иранского чиновника, в настоящее время Тегеран "положительно рассматривает предложение о двухнедельном прекращении огня". Похожее заявление опубликовало и издание "Аль-Араби Аль-Джадид".

CNN передает, что в скором времени можно ожидать "хороших новостей".

Отметим, что пакистанское предложение по прекращению огня является всеобъемлющим, оно распространяется на Ливан, Йемен, Ирак и другие страны ближневосточного региона.