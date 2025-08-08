Арестованы двое англичан: они поливали ультраортодоксов водой из водяного пистолета

Двое мужчин были арестованы в Болтоне (Большой Манчестер, северо-западная Англия) после того, как распространили в социальных сетях видео, где оба они едут медленно по улице и обливают из водяных пистолетов из окна ультрарелигиозных евреев – мужчин, женщин и детей.

Издевательства происходили под музыку "Хава Нагила", хулиганы во время своих действий улыбались и смеялись. Как сообщает BBC, видео вскоре было удалено с YouTube и Instagram, где его выложили преступники, но оно успело широко распространиться и было многократно скопировано.

Сотрудники полиции арестовали двоих подозреваемых – 26-летнего и 36-летнего жителей Болтона, они допрашиваются по подозрению в нападении на почве национальной ненависти.

Их автомобиль был конфискован, вместе с водяным пистолетом, который был найден в ходе обыска. Еврейские общины Великобритании назвали инцидент "шокирующим антисемитским нападением".