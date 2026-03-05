Шри-Ланка позволила кораблю иранского флота пришвартоваться в порту, экипаж эвакуирован

Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке сообщил, что власти страны приняли решение разрешить кораблю иранских военно-морских сил "Бушер" пришвартоваться в порту Тринкомали. 208 человек, которые находились на его борту, эвакуированы.

Днем ранее американская подводная лодка потопила у берегов Шри-Ланки иранский фрегат "Дена", принимавший участие в совместных учениях с ВМФ Индии. 87 моряков погибли, 32 были спасены.

"Бушер" – корабль обеспечения, сопровождавший фрегат "Дена" в походе в Индийский океан. Приблизившись к территориальным водам Шри-Ланки, он сообщил о неполадке силовой установки и попросил об укрытии.

"Мы хотели сохранить нейтралитет, оказывая гуманитарную помощь, запрошенную одной из сторон конфликта. Никто не заслуживает смерти. Драгоценна каждая жизнь", – сказал президент Шри-Ланки.