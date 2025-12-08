Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 131 из 149 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 67 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 8 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине 149 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 131 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 16 ударных БПЛА в 11 локациях и падения фрагментов в четырех локациях. Причинен значительный ущерб в Киевский, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях, есть погибший и пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 8 декабря на территории Российской Федерации были перехвачены 67 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Московского региона, Брянской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской, Курской, Ленинградской, Тульской, Калужской, Орловской, Смоленской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.