Расследование покушения на генерала Алексеева: опубликованы видеокадры, двое задержанных

ФСБ РФ распространила кадры с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали действия участников покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

На них запечатлено, как исполнитель заходит в подъезд, после он выходит из него, бросает пистолет с глушителем в сугроб, а также выкидывает сумку. Позже он уехал на общественном транспорте. Затем камеры зафиксировали его в аэропорту, отмечает ТАСС.

Ранее в ФСБ сообщили, что в Дубае задержан и передан российской стороне гражданин РФ Любомир Корба 1960 года рождения, стрелявший в Алексеева. Также установлены другие участники покушения – это россияне Виктор Васин, которого задержали в Москве, и Зинаида Серебрицкая, выехавшая в Украину.

6 февраля на северо-западе Москвы было совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, заместителя начальника ГРУ.

В жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе в Москве, в Алексеева было произведено три выстрела из пистолета с глушителем. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в реанимационное отделение больницы. Позже сообщалось, что Алексеев выжил.

Владимир Алексеев родился 23 апреля 1961 года в селе Голодьки, Хмельникского района, Винницкой области УССР. По окончании средней школы поступил в Рязанское воздушно-десантное училище, которое окончил в 1984 году. Находился на должности начальника разведывательного управления Московского военного округа, затем – Дальневосточного военного округа. После был переведён в центральный аппарат Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации. До 2011 года занимал должность начальника 14-го управления ГРУ ГШ ВС РФ. В 2011 году назначен начальником штаба – первым заместителем начальника Главного Управления. В ходе антитеррористической операции в Сирии командовал действиями военных разведчиков. Летом 2023 года во время мятежа "Вагнера" участвовал в разговоре с Евгением Пригожиным в Ростове-на-Дону, в ходе которого заявил в ответ на требование Пригожина предоставить ему начальника генштаба Герасимова и министра обороны Шойгу: "Забирайте!". С 2016 года под санкциями США за "злонамеренные действия в киберпространстве". С 2019 года находится под санкциями Евросоюза как ответственный за хранение, перевозку и применение отравляющего вещества "Новичок" 4 марта 2018 года в Солсбери.

22 декабря 2025 года в результате подрыва автомобиля был убит начальник управления оперативной подготовки генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

25 апреля 2025 года в Балашихе (Московская область) был убит генерал-лейтенант Ярослав Москалик (замначальника главного оперативного управления генштаба РФ). Погиб при взрыве автомобиля.

17 декабря 2024 года в Москве были убиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов (начальник войск РХБЗ) и его помощник. Взрывное устройство было заложено в электросамокат у дома.