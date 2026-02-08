Ультраправые против всех: в Португалии проходит второй тур президентских выборов

В Португалии проходит второй раунд президентских выборов. В него впервые вышел представитель право-популистских сил – лидер партии "Хватит!" Андре Вентура. Ему противостоит социалист Антониу Жозе Сегуро.

Согласно опросам общественного мнения, победу одержит Сегуро, вокруг которого сплотился весь политический истеблишмент. Однако сам выход во второй тур – значительное победа ультраправых, свидетельство важности для избирателей поднимаемых ими вопросов – приоритета "традиционных ценностей" и борьбы с мигрантами.

Предвыборная кампания проходила на фоне разрушительного стихийного бедствия – урагана "Кристин", который привел к гибели по меньшей мере шести человек, сотни тысячи португальцев остались без электричества. В 14 наиболее пострадавших избирательных округах голосование было отложено.