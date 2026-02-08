Израильский певец и композитор Мати Каспи: 1949-2026. Фотогалерея
Фото: Flash90
8 февраля в возрасте 76 лет умер знаменитый израильский певец и композитор Мати Каспи.
В мае 2025 года Каспи публично рассказал, что у него диагностирован запущенный рак с метастазами, после чего отменил выступления и сосредоточился на лечении.
За почти 60-летнюю карьеру Каспи сочинил более тысячи песен – их исполнял как он сам, так и другие артисты. Многие из его работ стали хитами и вошли в золотой фонд израильской песенной культуры.
Мати Каспи считался одной из ключевых фигур современной израильской музыки.
