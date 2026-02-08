x
08 февраля 2026
08 февраля 2026
Фото

Израильский певец и композитор Мати Каспи: 1949-2026. Фотогалерея

Звезды
Музыканты
Израиль
время публикации: 08 февраля 2026 г., 13:13 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 13:13

Фото: Flash90

8 февраля в возрасте 76 лет умер знаменитый израильский певец и композитор Мати Каспи.

В мае 2025 года Каспи публично рассказал, что у него диагностирован запущенный рак с метастазами, после чего отменил выступления и сосредоточился на лечении.

За почти 60-летнюю карьеру Каспи сочинил более тысячи песен – их исполнял как он сам, так и другие артисты. Многие из его работ стали хитами и вошли в золотой фонд израильской песенной культуры.

Мати Каспи считался одной из ключевых фигур современной израильской музыки.

2008 год
2026 год
2015 год
2015 год
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
