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Мир

В Армении завершились парламентские выборы: Пашинян заявил о победе его партии

Армения
время публикации: 08 июня 2026 г., 04:15 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 04:23
Пашинян заявил о победе его партии
Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

В Армении завершилось голосование на парламентских выборах, от которых зависит дальнейший внешнеполитический курс страны, сообщает ВВС.

Кампания прошла на фоне охлаждения отношений с Россией, попыток Еревана сблизиться с Евросоюзом и споров о мирном соглашении с Азербайджаном после потери Нагорного Карабаха.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе его партии на парламентских выборах в стране. По его словам, партия "Гражданский договор" единолично сформирует правительство.

Подсчёт бюллетеней продолжается, но по результатам первых итогов голосования, опубликованных ЦИК Армении, партия Пашиняна уверенно лидирует

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