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В Армении выпущены ордера на арест шестерых пророссийских кандидатов

Армения
время публикации: 06 июня 2026 г., 22:00 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 22:00
В Армении выпущены ордера на арест шестерых пророссийских кандидатов
AP Photo/Anthony Pizzoferrato

Следственный комитет Армении объявил о выпуске ордеров на арест шестерых членов пророссийского блока "Сильная Армения" по делу о подкупе избирателей и отмывании денег. По информации ArmenPress, незадолго до этого избирательная комиссия одобрила просьбу прокуратуры на арест кандидатов.

Согласно сообщениям в СМИ, выпущены ордера на арест Гая Авагяна, Сасуна Бадояна, Артура Абрамяна, Ваге Тавакаляна, Ваге Егиазаряна и Ашот Саакяна.

Армянская служба "Радио Свобода" сообщила, что на заседании, состоявшемся 5 июня, Центральная избирательная комиссия отказалась признать незаконным участие кандидатов от "Сильной Армении" в выборах.

Мир
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