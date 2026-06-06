В Армении выпущены ордера на арест шестерых пророссийских кандидатов
время публикации: 06 июня 2026 г., 22:00 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 22:00
Следственный комитет Армении объявил о выпуске ордеров на арест шестерых членов пророссийского блока "Сильная Армения" по делу о подкупе избирателей и отмывании денег. По информации ArmenPress, незадолго до этого избирательная комиссия одобрила просьбу прокуратуры на арест кандидатов.
Согласно сообщениям в СМИ, выпущены ордера на арест Гая Авагяна, Сасуна Бадояна, Артура Абрамяна, Ваге Тавакаляна, Ваге Егиазаряна и Ашот Саакяна.
Армянская служба "Радио Свобода" сообщила, что на заседании, состоявшемся 5 июня, Центральная избирательная комиссия отказалась признать незаконным участие кандидатов от "Сильной Армении" в выборах.
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