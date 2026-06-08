Над востоке Латвии впервые сбит БПЛА, нарушивший границу
время публикации: 08 июня 2026 г., 12:37 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 12:46
Боевые самолеты ВВС Франции, участвовавшие в миссии по обеспечению безопасности восточного фланга NATO, утром сбили между Резекне и Карсавой на востоке Латвии беспилотный летательный аппарат.
Это первый пример успешного перехвата дрона в латвийском воздушном пространстве. До этого фиксировались случаи как падения беспилотников, так ухода их за границу. Обычно речь идет об украинских БПЛА, оказавшихся на территории страны из-за российских средств РЭБ.
Командование вооруженных сил Латвии предупреждает: пока военные действия продолжаются, подобные нарушения будут происходить.
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