Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1566-й день войны

Минобороны РФ 8 июня 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Рыбица, Петрушевка, Иволжанское, Новая Сечь и Хотень Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Рясное, Лосевка, Охримовка, Уды и Липцы Харьковской области. Противник потерял более 235 военнослужащих, бронетранспортер и 14 автомобилей. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Червоный Оскол Харьковской области, Сидорово, Красный Лиман, Святогорск, Щурово, Рубцы и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки. Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Химик Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дмитровка, Малиновка, Пискуновка, Краматорск, Артема, Рай-Александровка, Дружковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, егерской, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Красный Кут, Ленина, Кутузовка, Белицкое, Васильевка, Шевченко, Кучеров Яр, Красноярское, Доброполье, Золотой Колодезь, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 325 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Неженка, Любицкое, Общее, Копани, Трудовое Запорожской области, Гавриловка, Великомихайловка и Коломийцы Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кушугум, Балабино, Кирово, Григоровка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 634 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

МО РФ заявляет, что с начала проведения "специальной военной операции" уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 158461 беспилотный летательный аппарат, 661 зенитный ракетный комплекс, 29664 танка и другие боевые бронированные машины, 1 729 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35268 орудия полевой артиллерии и минометов, 63602 единицы специальной военной автомобильной техники.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.